Zafer Partisi İzmir İl Başkanlığı’nda görev değişimi tamamlandı. Naşit Birgüvi’nin istifasının ardından parti genel merkezi tarafından atanan Sinan Bezircilioğlu, oluşturduğu yönetim kurulunun onaylanmasıyla görevi devraldı.

Bezircilioğlu resmen göreve başladı

Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin 19 Eylül’de istifasının ardından boşalan koltuğa, İYİ Parti İzmir eski İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu 30 Eylül tarihinde atanmıştı.

Bezircilioğlu, oluşturduğu yeni yönetimi 15 gün içinde genel merkeze sundu. Onayın ardından bugün il başkanlığı binasında düzenlenen törenle resmen göreve başladı.

Ümit Özdağ: “Siyasi mücadele verdiğim bir arkadaşım”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, atamanın ardından yaptığı açıklamada, “Sinan Bezircilioğlu, 21 Nisan 2016’da Malazgirt’te benimle birlikte gelen ve siyasi mücadele verdiğim bir arkadaşımdır. Naşit Birgüvi’ye katkıları için teşekkür ederken, yeni il başkanımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Birgüvi: “Yeni yönetim her an seçime hazır olmalı”

Devir teslim töreninde konuşan eski il başkanı Naşit Birgüvi, “Bugün bir bayrak teslimi gerçekleştiriyoruz. İzmir’in siyaset sahnesinde aranan kan olan Zafer Partisi, dördüncü yılında artık ‘biz de varız’ diyebileceğimiz bir noktaya geldi. Yeni yönetim her an seçime hazır olmalı çünkü Türkiye belirsiz bir süreçten geçiyor,” dedi.

Birgüvi, iktidarı eleştirerek, “İktidar yargıyı sopa olarak kullanıyor, siyaseti susturmaya çalışıyor. Zafer Partisi olarak biz bu süreçte dik duracağız ve sandıktan başımız dik çıkacağız,” ifadelerini kullandı.

Bezircilioğlu: “Naşit Birgüvi’den sonra il başkanı olmak kolay değil”

Görevi devralan Sinan Bezircilioğlu ise duygusal bir konuşma yaptı:

“Gençlik yıllarımdan beri tanıdığım, büyük saygı duyduğum Naşit Birgüvi’den bu görevi devralmak benim için onur. Türkiye’nin içinde bulunduğu zorluklara çözüm üretecek tek adresin Zafer Partisi olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki dönemde İzmir’imize ve ülkemize hizmet etmek için yola çıktık.”

Bezircilioğlu’nun siyasi geçmişi

Bezircilioğlu, geçmişte İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı görevini yürütmüş, Ocak 2024’te bu görevden alınmıştı. Aradan geçen sürenin ardından bu kez Zafer Partisi’nde İzmir İl Başkanı olarak yeni bir döneme başladı.