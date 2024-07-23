Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda bir araya gelerek, muhtarların istek ve önerilerini dinledi. Başkan Çiçek, toplantıda yapılan görüş alışverişinin ardından sorunların çözümü için gerekli talimatları verdi.

Muhtarların sesi duyuldu

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 44 mahalle muhtarının taleplerini tek tek dinledi. Başkan Çiçek, mahallelerde yapılacak hizmetleri anlatarak sorunların giderilmesi için gerekli talimatları verdi. Çiçek, “Menderes’imizin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalıştığımız yol arkadaşlarımız muhtarlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızın sesi olan muhtarlarımızın istek ve temennilerini dinleyip notlarımızı aldık. Muhtarlarımız ile koordineli çalışarak Menderes’imiz için her zaman en iyisi yapacağız” diye aktardı.

Mahallelere eşit hizmet vurgusu

Başkan Çiçek, göreve gelmeden önce verdiği 44 mahalle için eşit hizmet sözüne dikkat çekerek, tüm mahallelere aynı özeni göstereceklerini belirtti. Başkan Çiçek, muhtarlarla koordineli çalışarak Menderes’in geleceği için en iyi hizmetleri sunacaklarını vurguladı.

Talimatlar ve notlar alındı

Toplantıda muhtarların talepleri not alındı ve çözüm için gerekli adımlar atıldı. Başkan Çiçek, muhtarların önerileri doğrultusunda yapılacak hizmetleri anlattı ve sorunların giderilmesi için ilgili birimlere talimatlar verdi. Toplantı, muhtarların memnuniyetiyle sona erdi.