İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Eylül ayında rekor yağışların etkili olduğu İzmir’in Menderes ilçesinin Ahmetbeyli Mahallesi’nde, gece saatlerinde yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuza geçti. Ekipler, denize sürüklenen araçlar ve tekneler için kurtarma çalışmaları yürütürken, su basan evlerde tahliye işlemleri gerçekleştirdi. Meteoroloji verilerine göre, son 24 saatte Menderes’te metrekareye 127,8 kilogram yağış düştü, bu miktar Eylül ayının uzun yıllar ortalamasının neredeyse 9 katına denk geliyor.

Menderes’te yağışların yol açtığı hasar

Gece yarısı başlayan kuvvetli sağanak yağış, Menderes’in Ahmetbeyli Mahallesi’nde büyük hasara yol açtı. Özellikle Maydanoz Koyu bölgesinde, araçlar ve tekneler denize sürüklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, acil durum ekipleriyle bölgeye hızla müdahale etti. Dalgıç ekipleri, denize sürüklenen tekneleri karaya çıkartırken, molozların temizlenmesiyle otomobillerin kurtarılmasına yönelik çalışmalar yaptı.

Ekiplerin kurtarma çabaları

İtfaiye ekipleri, ilk olarak yolun çöken kısmının yanından kurtarma yolu açtı. Dalgıç ekipleri, halat yardımıyla denize sürüklenen iki tekneyi karaya çıkardı. Molozların temizlenmesinin ardından, deniz içinde 300 metre kadar sürüklenen bir otomobile ulaşıldı. Araç, dalgıç ekiplerinin yardımıyla karaya çıkarıldı. Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de, çekici yardımıyla yolun çöken kısmında mahsur kalan ikinci aracı kurtardı.

Evlerde su tahliye çalışmaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Acil Müdahale ve Yangın Şube Müdürü Aydın Mutlu, gece saatlerinde metrekareye 127 kilogram yağış düştüğünü ve bunun sonucunda yollarda bulunan araçların denize sürüklendiğini belirtti. Mutlu, “Yağış ve sel nedeniyle evlerin içerisine su girdi. Yaklaşık 12 evde su tahliye işlemi gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bölgelerde su çekme işlemine devam ediyoruz. Şu anda bölgede olumsuz bir durum kalmadı” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden yoğun müdahale

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kuvvetli sağanak yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için gece boyunca 900 personel ve 300’ün üzerinde araçla seferber oldu. Gelen ihbarlar doğrultusunda belirtilen adreslere hızla ulaşan ekipler, su tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Ayrıca, altgeçitlerde güvenlik önlemleri alındı ve ızgaralar ile kanallar temizlendi.