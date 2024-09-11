İzmir’in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı aksattı ve çeşitli sorunlara neden oldu.

Sürücü motosikletiyle yolda kaldı

Yağmur nedeniyle ilçenin Atatürk ve Hürriyet caddelerinde su birikintileri oluştu. Bu durum, araçların yolda ilerlemesini zorlaştırırken, yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar da büyük güçlük yaşadı. Motosikletle yolda kalan bir kadın sürücüye çevredeki öğrenciler yardım ederek destek oldular.

İZSU ekipleri devreye girdi

Sanayi Sitesi 38. Sokak'ta ise yağış sonucunda çukurlar meydana geldi. İZSU ekipleri, bu çukurları doldurmak amacıyla sokağı araç trafiğine kapatarak çalışmalar başlattı.

Esnaftan altyapı vurgusu

Hürriyet Caddesi esnafından Ertuğrul Çitil, yollarda biriken su nedeniyle insanların yürüyemediğini belirterek, altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. İlçe sakinleri ve esnaf, yağış sonrası oluşan sorunların çözülmesi için yetkililerden acil önlem bekliyor.