TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona müthiş bir başlangıç yaparak liderlik koltuğuna oturan Menemen Futbol Kulübü, son 6 maçında galibiyet alamayarak zirveye uzaklaştı. En son Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile 3-3 berabere kalan İzmir ekibi, bu sonuçla devreyi 31 puanla 4. sırada tamamladı ve lider Serik Belediyespor'un 11 puan gerisinde kaldı.

Menemen FK’nın galibiyet hasreti

Sezonun ilk haftalarında liderlik koltuğuna oturan Menemen FK, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaştı. Son olarak Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ile deplasmanda 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, galibiyet hasretini dindiremedi. Bu sonuçla 31 puanla 4. sıraya gerileyen Menemen FK, lider Serik Belediyespor’un 11 puan gerisinde kalmış oldu.

3-1’lik avantaj kaybedildi

Menemen FK, Beyoğlu Yeni Çarşı Spor karşısında 3-1 önde götürdüğü maçı kazanamayarak büyük bir fırsat kaçırdı. Sarı-lacivertli ekip, bu beraberlik ile son 6 maçında galibiyet alamadı ve zirveye yaklaşma şansını kaybetti.

Basatemür: "İkinci yarıda daha iyi olacağız"

Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, maç sonrasında yaptığı açıklamada, "3-1 önde götürdüğümüz maçı kazanamamak bizi üzüyor. Ancak ikinci yarıya en iyi şekilde hazırlanarak daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" dedi. Menemen FK, devre arasını en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarı için toparlanmayı hedefliyor.