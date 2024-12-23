TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Nazillispor, sezonun ilk yarısının son maçında Belediye Derincespor'a deplasmanda 2-1 yenildi. Bu mağlubiyetle 9 puanda kalan siyah-beyazlılar, sezonun ilk devresini düşme potasının bir basamak üzerinde tamamladı. Maç sonrası yaşanan gerginlik ise olayların ardından çevik kuvvetin müdahalesiyle son buldu.

Derince mağlubiyeti

Nazillispor, Belediye Derincespor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak 9 puanda kaldı ve ilk devreyi düşme potasının bir basamağında tamamladı. Sezonun ilk yarısında yaşadığı zorluklarla birlikte 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ligde kötü bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, ulusal kulüp lisans kriterlerini yerine getiremeyerek 3 puanlık bir silme cezası da aldı.

Gerginlik sonrası çevik kuvvet müdahalesi

Maçın bitiş düdüğünün ardından her iki takımın futbolcuları arasında uzun süre gerginlik yaşandı. Olayların büyümesi üzerine çevik kuvvet ekipleri araya girerek oyuncuları güçlükle ayırdı. Yaşanan arbede, Nazillispor’un moralini bir kez daha sarstı.

Fırıloğlu: "İkinci yarıda toparlanacağız"

Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu, maç sonrası yaptığı açıklamada, "İkinci yarıya daha iyi başlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte toparlanıp, daha iyi sonuçlar almak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Nazillispor, yeni yıl öncesi yaşadığı bu kayıp ile hedeflediği üst sıralara çıkma mücadelesine zor bir başlangıç yaptı.