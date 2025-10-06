İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Menemen Çaltı’yı çöp tesisi için gündeme getirmesinin ardından Menemenli muhtarlar ve vatandaşlar tepki gösterdi. Muhtarlar, tesisin sadece Çaltı’yı değil Menemen ve Batı Anadolu’daki tarımı da etkileyeceğini söyledi.

Muhtarların tepkileri

“Bütün Batı Anadolu etkilenecek”

Çaltı Mahallesi Muhtarı Veli Katlanç, bölgenin verimliliğine dikkat çekerek tesisin kurulması halinde yalnızca Menemen’in değil Batı Anadolu’nın da zarar göreceğini savundu. Katlanç, “Büyükşehir gelir de kamyonunu, kepçesini, çöpünü koyarsa bir direnişle karşılaşacağını bilsin” dedi.

“Çöp tesisi ihtiyaç ama yeri burası değil”

Yayla Mahallesi Muhtarı Kazım Yorulmaz, Menemen Ovası’nın yıl boyunca üretim sağladığını belirterek bilimsel değerlendirme ve bölge halkının görüşü alınmadan böyle bir tesisin kabul edilmeyeceğini söyledi.

“Asırlık köylerimizi terk etmek istemiyoruz”

Bağcılar Mahallesi Muhtarı Önder Çelik, bölgedeki üzüm, zeytin ve hayvancılığın zarar göreceğini belirtti; köylerin yaşanmaz hale gelmesi halinde bölge halkının göç edeceği uyarısında bulundu.

“Akılalmaz zararların düşünülmesi lazım”

Merkez Mahallesi Muhtarı Cevdet Dinç, toprak verimliliği ve çevresel etkiler nedeniyle projenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Muhtarlar, “Menemen dayanışması” adı altında birleşerek kararın geri çekilmesini ya da yerin yeniden değerlendirilmesini istiyor.

Yerelin önemi ve muhtarların talebi

Menemen, Ege’nin önemli tarım havzalarından biri; bölgeden pek çok ile sebze-meyve sevk ediliyor. Muhtarlar, tesisin olası kokusunun, sızıntı riskinin ve su-kimyasal etkilerin tarımsal üretime zarar vereceğini, bunun bölge ekonomisini ve gıda arzını riske atacağını vurguladı. Bilimsel inceleme, jeoteknik etüt ve çevresel etki değerlendirmesi yapılmadan projenin ilerletilmemesi talep ediliyor.

Yerel yönetim ve dayanışma

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan öncülüğünde başlatılan “Menemen dayanışması” çalışmaları sürüyor; ilan panoları ve sokaklarda çöp tesisine karşı afişler yer aldı, imza kampanyaları ve kamuoyu oluşturma etkinlikleri planlanıyor. Bölge muhtarları yetkililerden somut garanti ve bilimsel veri talep ediyor.