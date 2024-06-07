Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü Menteşe ilçesinde sürekli patlayarak kesintilere neden olan içme suyu hatlarını yeniliyor. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri İl genelinde eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan hatların yenileme projelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Menteşe’de hat yenileme işlemleri yapan ekipler Kötekli ve Düğerek Mahallelerinde çalışma gerçekleştirdi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu Kötekli Mahallesinde yaşanan su kesintilerine önlem olarak 4 bölgede çalışma yapan ekipler 260, 244, 223 ve 212 sokaklarda bulunan hatları yeniledi. Kullanım ömrünü tamamlayan ve arızalar meydana gelerek su kesintilerine neden olan bu hatların yenileme çalışması tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Ayrıca MUSKİ ekipleri tarafından Düğerek Mahallesinde yüksek basınç nedeniyle hatların patlamasına neden olan veya düşük basınç nedeniyle yüksek kotlara su çıkmasına engel olan sistemde çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda basınç yönetimi ve hidrolik modelleme çalışması yapılırken vana düzenlemeleri de tamamlandı. Çalışmanın tamamlanmasının ile birlikte bölgedeki basınç sorunu ortadan kaldırılırken evlere sorunsuz olarak su aktarımı sağlanıyor.