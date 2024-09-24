Edirne'de Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün tamamladığı "Edirne Meriç Sulaması" Projesi ile Meriç Ovası'nda 78 bin dekar tarım arazisi modern sulama imkanına kavuştu. 260 kilometrelik boru hattı döşenen proje, bölgedeki çiftçilerin suya erişimini kolaylaştıracak.

3 yıl süren çalışmalar sonucu Üyüklütatar ve Doyran köylerine kurulan pompa istasyonları ile Meriç Nehri'nden sağlanan su, kapalı sistemle tarlalara taşınacak. Proje kapsamında su alma noktaları her tarlanın başına yerleştirildi ve sistem 2025'te tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak.

Çiftçiler Memnuniyetle Karşılıyor

Üyüklütatar köyü üreticilerinden Vahdettin Tüfekçi, projenin köy için büyük bir fırsat olduğunu dile getirerek, "Yıllardır yer altı suyuyla sulama yapıyorduk ancak kuyulardaki su miktarı ciddi şekilde azaldı. Bu proje tam zamanında geldi, çok gerekliydi." ifadelerini kullandı. Özellikle çeltik gibi suya duyarlı mahsullerde verim artışı beklediklerini belirtti.

Bir diğer üretici Özcan Çetin ise Meriç Nehri'ndeki suyun artık daha verimli kullanılacağını söyledi: "Her tarlanın başına su geldi. Hem sulama maliyetlerimiz azalacak hem de yer altı sularını daha az kullanacağız. Bu proje sayesinde bölgede tarımsal verimlilik artacak."