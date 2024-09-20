Eylül ayı PPK kararında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılırken, karar metninde yer alan bazı ifadeler, Merkez Bankası'nın gelecekte faiz indirimine yeşil ışık yakabileceğine dair yorumlara yol açtı. Öncelikle, "hizmet enflasyonundaki iyileşme beklentisi" ifadesi dikkat çekerken, "para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı" vurgusu, faiz dışında da önlemler alınabileceği sinyali verdi.

Faiz artışının sona erişinin ifadesi

PPK metninde, sıkı para politikasının sürdürüleceği belirtilse de, önceki metinlerde yer alan "para politikasının sıkılaştırılacağı" ifadesinin çıkarılması, Merkez Bankası'nın artık faiz artışı yapmayacağını gösteriyor.

Piyasalar ve uzmanlar nasıl yorumladı?

PPK metnindeki değişiklikler piyasa tarafından dikkatle takip edilirken, bankacılık endeksinde yükseliş yüzde 3'ü aştı, Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi ise yüzde 2'ye yaklaştı. Özellikle tahvil ve faiz piyasalarında "güvercin" olarak adlandırılan bu duruş, faiz indirimi beklentilerini yılın son aylarına kaydırdı.

Virtus Glocal Yönetici Ortağı Dr. İnanç Sözer: “Merkez Bankası yumuşama sinyalleri veriyor, ancak henüz faiz indirimine hazır değil. Kasım ayında indirimlerin başlaması için TL’nin reel değer kazanması ve enflasyon beklentilerinin iyileşmesi gerekiyor.”

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: “Merkez Bankası, bir geçiş metni hazırladı. Kasım ayında açıklanacak enflasyon raporuyla faiz indirimi sinyali daha netleşebilir, ancak ilk indirim Aralık ayında olabilir.”

Yılsonuna doğru faiz indirimi beklentisi artıyor

Merkez Bankası, sıkı para politikasını sürdürse de, metindeki yumuşama sinyalleri piyasada faiz indirimine yönelik beklentileri artırdı. Uzmanlar, Kasım veya Aralık aylarında faiz indirimlerinin başlayabileceğini öngörüyor. Bu süreçte TL'nin değer kazanması ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme, indirimin ön koşulları arasında yer alıyor.