13 Eylül haftasında yabancı yatırımcıların Türk bankalarıyla swap işlemleri dikkat çekici bir artış kaydetti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, bu hafta 3,1 milyar dolarlık yüklü bir giriş yaşandı. Mayıs ayından bu yana en hızlı artış kaydedilirken, swap işlemleri 21 milyar dolarla yeni bir zirve yaptı.

Swap işlemlerinin önemi

Swap işlemleri, yabancı yatırımcıların Türk lirası (TL) cinsinden yatırım yapabilmeleri için döviz karşılığında TL elde etmelerini sağlayan bir finansal araç olarak kullanılıyor. Swap hacmindeki bu artış, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenini ve Türk varlıklarına yönelik talebin arttığını gösteriyor.

Tahvil piyasasında yüklü alımlar

TCMB'nin haftalık verilerine göre, 13 Eylül haftasında yabancı yatırımcılar 1,65 milyar dolarlık tahvil alımı gerçekleştirdi. Bu seviye, 10 Mayıs haftasından bu yana görülen en yüksek tahvil alımı oldu. Yabancıların Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) stoku, 13,03 milyar dolardan 14,7 milyar dolara yükseldi.

Tahvilde pozitif beklentiler

Yabancı yatırım kurumlarının TL tahvillerine yönelik olumlu beklentileri dikkat çekiyor. Özellikle Deutsche Bank'ın yayınladığı son rapor, Türk tahvillerindeki rallinin gelecek aylarda da devam edebileceği öngörüsünde bulunuyor. Bankanın ekonomistleri, Türk tahvillerinin uzun vadede düşük performans gösterdiğini, ancak son dönemde kısa vadeli getirilerde artış yaşandığını belirtiyorlar.

Yatırımcıların Türkiye'ye olan güveni yeniden canlanıyor

Son dönemde yabancı yatırımcıların swap işlemleri ve tahvil alımlarında kaydedilen bu yükseliş, Türkiye'nin finansal piyasalarına olan güvenin yeniden artmakta olduğunu gösteriyor. Özellikle carry trade işlemleri ve tahvil yatırımları, Türkiye'nin yatırım cazibesini artıran unsurlar arasında yer alıyor.