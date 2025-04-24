Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklamış olduğu verilere göre, 18 Nisan haftasında Merkez Bankası'nın toplam rezervleri yüzde 0,6 azalarak 146,6 milyar dolar seviyesine indi. Bu düşüş, son beş haftadır devam eden azalışın bir parçası olarak kaydedildi. Net uluslararası rezervler de 243 milyon dolar azalarak 38 milyar 631 milyon dolara geriledi.

Toplam rezervler ve net rezervlerde düşüş

Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 0,6 azalarak 146,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Döviz varlıkları yüzde 6,3 oranında azalarak 56,6 milyar dolar seviyesine gerilerken, altın cinsinden rezervler yüzde 3,5 artarak 82,3 milyar dolara çıktı. Ayrıca, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 1,3 oranında artarak 7,7 milyar dolar oldu.

Kısa vadeli döviz yükümlülüklerinde artış

Kamu sektörünün döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri, geçen haftaya göre yüzde 2,1 artarak 112,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Merkez Bankası'nın yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri ise 19,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu hafta, önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri yüzde 2,6 artarak 57,3 milyar dolara ulaşırken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri yüzde 1,5 artarak 55,1 milyar dolara çıktı.

Net rezervlerde düşüş devam ediyor

Bir önceki hafta 38 milyar 874 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, 18 Nisan ile sona eren haftada 243 milyon dolar azalarak 38 milyar 631 milyon dolara indi. Bu düşüş, Merkez Bankası'nın rezervlerinin azalmaya devam ettiğini gösteriyor.