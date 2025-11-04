Süper Lig’de Gençlerbirliği galibiyetiyle moral bulan Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov, performansı düşen Junior Olaitan’ı sert sözlerle eleştirdi. Bulgar hoca, “Amatör oyuncu gibi oynuyor” dedi.

OLAITAN’DAN BEKLENEN PERFORMANS GELMİYOR

Süper Lig'de Gençlerbirliği’ni 1-0 mağlup ederek 5’inci sıraya yükselen Göztepe’de yüzler gülerken, takımın genç yıldızı Junior Olaitan beklentilerin altında kaldı. Sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Grenoble’dan 4 yıllığına transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, sezona iyi başlasa da son haftalarda performansında ciddi bir düşüş yaşadı.

İlk 6 maçta ilk 11’de forma giyerek 1 gol atan Olaitan, 19 Eylül - 19 Ekim arasında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kaldı. Bu süreçte Benin Milli Takımı’ndan davet alan genç futbolcu, kulübünden izin almadan milli göreve gitmesiyle teknik heyetin tepkisini çekti.

STOILOV’DAN SERT ELEŞTİRİ

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, Olaitan’ın son dönemdeki formsuzluğuna dikkat çekerek basın toplantısında alışılmadık derecede sert ifadeler kullandı:

“Olaitan’dan beklentimiz yüksek ama bugün sahada amatör oyuncu gibi oynadı. Bu durumu çözmem gerekiyor. Kendisinin 1,5-2 ay önceki seviyesi iyiydi ama şu an amatör gibi oynuyor. Göztepe formasını giyen herkes kulübü ve taraftarı ön planda tutmalı. Kimsenin gözünün yaşına bakmam.”

Stoilov, oyuncunun milli takımı kulübün önünde tuttuğunu da vurgulayarak, “Bu sorun daha önce de oldu. Kendisini toparlaması için son şansı olabilir” ifadelerini kullandı.

GENÇ FUTBOLCU GÖZDEN DÜŞTÜ

Sakatlığını atlattıktan sonra yedek kulübesine çekilen Olaitan, son üç maçta sadece ikinci yarılarda oyuna dahil olabildi. Genç futbolcunun, teknik direktör Stoilov’un sert uyarısı sonrası performansını yeniden yükseltip yükseltemeyeceği merak konusu oldu.

Göztepe’de yönetimin ve taraftarların, disiplin konusunda Stoilov’un yanında olduğu öğrenildi.