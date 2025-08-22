İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Çakaltepe mevkiinde öğle saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere 8 uçak, 8 helikopter, 35 arazöz, 4 iş makinesi ve 239 personelle müdahale ediyor.

Yetkililer, yangının enerjisinin düşürüldüğünü ve kontrol altına alma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Havadan ve Karadan Yoğun Çalışma

Yangına müdahalede hem havadan hem de karadan çok yönlü teknikler uygulanıyor. Hava araçları nokta atışı su ve kimyasal boşaltımı yaparken, kara ekipleri şerit açma, soğutma ve karşı ateş yöntemleriyle ilerleyişi durdurmaya çalışıyor.

Termal drone ve gözlem kulelerinden elde edilen verilerle yangının yönü ve şiddeti anlık olarak takip ediliyor. Ekipler, rüzgârın etkisiyle yeniden canlanabilecek bölgelerde teyakkuz halinde.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yangının başladığı nokta ile orman sınırında geniş güvenlik şeritleri oluşturulurken, bölgedeki trafik kontrollü şekilde yönlendiriliyor. Yetkililer, vatandaşların yangın hattına yaklaşmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Yangınla mücadelede kritik aşamaya gelindiğini belirten ekipler, sıcaklık artışlarına ve rüzgâr değişimlerine karşı dikkatli şekilde çalıştıklarını ifade etti.