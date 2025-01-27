Merkezefendi Belediyesi, sömestr tatiline özel futbol turnuvası düzenleyerek öğrencilere eğlenceli ve verimli bir tatil fırsatı sundu. 2015 ve 2016 doğumlu genç futbolcular, ilçede büyük heyecan yarattı.

Kitap ve kupa ile futbolculara teşvik

Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvanın ilk aşaması sona erdi. 2015 doğumlu sporculardan oluşan takımlar, kıyasıya bir rekabete girerken, dereceye giren futbolculara ödül olarak madalya yerine kitap ve kupa verildi. Bu ödüller, genç sporcuların kitap okumaya teşvik edilmesi amacıyla verildi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva, keyifli bir atmosferde tamamlandı.

2016 doğumlu futbolcular sahaya çıkıyor

2016 doğumlu sporculardan oluşan turnuvanın ikinci etabı ise 28-31 Ocak tarihlerinde başlayacak. Merkezefendi Belediyesi Sevindik Vadi Park Spor Tesisleri'nde oynanacak bu maçlar, futbolseverlere yine heyecan dolu anlar yaşatacak.