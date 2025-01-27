Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamalarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, bu kez eski iş yerinin tanıtımını yaparken "reklam" ibaresi kullanmadığı için ceza aldı. Polat, durumu gözyaşları içinde anlatırken cezaları nasıl ödeyeceğini bilmediğini söyledi.

"Reklam" yazmamak başını yaktı

Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarında üç farklı firma için yaptığı tanıtımlarda yasal zorunluluk olan "#reklam" ibaresini kullanmadığı gerekçesiyle cezalandırıldı. Fenomen, bu durumla ilgili çektiği videoda oldukça üzgün bir şekilde, "Hiçbir bilgim yok, ne kadar ceza geldiğini ya da nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum," ifadelerini kullandı.

"Hiçbir gelirim yok"

Ceza sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Polat, "Eski iş yerimin tanıtımı için hiçbir kazancım yok. Bu cezalar nasıl ödenecek, hiçbir fikrim yok," diyerek içinde bulunduğu zor durumu dile getirdi. Daha önce cezaevine girip çıkan Polat, tahliye sonrası sosyal medya kullanımı konusunda geri adım atacağını belirtmişti ancak bu sözünü tutamadı.