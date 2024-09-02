Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı spor dolu bir etkinlikle kutladı. Turnuvalar, genç sporcuların yeteneklerini sergileme fırsatı bulduğu, centilmenlik ve mücadele dolu anlara sahne oldu. Ödül töreninde dereceye giren sporcular, madalya ve kupalarını Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın elinden aldı.

Turnuvaların duygusal ve centilmence atmosferi

Merkezefendi Belediyesi'nin organize ettiği 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Turnuvaları, 5 farklı branşta gerçekleştirildi. Turnuvalar, hem sporcular hem de izleyiciler için büyük bir heyecan ve coşku yaşattı. Genç sporcular, yeteneklerini ve rekabetçiliklerini sergileyerek büyük takdir topladılar.

Başkan Şeniz Doğan'dan katılımcılara övgü

Ödül töreninde konuşan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, turnuvaların Zafer Bayramı'nın ruhunu yaşatmayı hedeflediğini belirtti. Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak sporun her branşında gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Bu tür etkinlikler, geleceğimiz için büyük bir önem taşıyor. Katılan tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Geleceğin sporcuları için devam eden destek

Başkan Doğan, Merkezefendi Belediyesi'nin sporla iç içe bir toplum oluşturma hedefini vurgulayarak, genç sporcuların bu tür etkinliklerde yer almasının önemine dikkat çekti. Turnuvalar, Merkezefendi Belediyesi’nin gençlerin sporla buluşmasını destekleme yönündeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.