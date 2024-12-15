Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonanın ilk günü, heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. İki gün sürecek şampiyonanın ilk gününde sporcular kıyasıya rekabet etti.

Gelişmekte Olan Spor Dalları Federasyonu Kuraş Asbaşkanı Furkan Göltaş, organizasyon hakkında açıklamalarda bulundu. Göltaş, “Yıldızlar Takımlar Türkiye Şampiyonası için 24 ilden toplam 384 sporcu Kütahya’ya geldi. Bunların 115’i bayan, geri kalanı erkek. Bayanlarda 21, erkeklerde ise 24 takım mücadele ediyor. Maçlar iki gün sürecek. İlk gün bayanlar, ikinci gün ise erkekler müsabakaları yapılacak. Final karşılaşmaları ise saat 16.00’da başlayacak ve ardından madalya ve ödül töreni gerçekleştirilecek” dedi.

Kuraş sporunun kökenine de değinen Göltaş, “Kuraş, Türk ata sporlarından biri olarak bilinir. Yaklaşık 2-3 bin yıl öncesine dayanan, atalarımızın geleneksel olarak yaptığı güreşten esinlenerek ortaya çıkan bir spor dalıdır. Bugün dünya genelinde 58 ülkede aktif olarak yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Şampiyonanın final müsabakaları Pazar günü gerçekleştirilecek ve ardından ödül töreniyle son bulacak. Kütahya, sporculara ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.