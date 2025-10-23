Günümüz dünyasında, insan ilişkileri karmaşık bir denkleme benziyor. Herkesle iyi geçinmek, her şeye pozitif bir pencereden bakmak ne kadar da idealist bir düşünce. Oysa gerçeklik, bizi bazen bu idealden uzaklaştırabiliyor. Kimi zaman en yakınımızdaki insandan, kimi zamansa hiç tanımadığımız birinden gelen saygısızlık, içimizde derin bir hayal kırıklığı ve öfke yaratabiliyor. Bu noktada, "Mesafe, saygısızlığa verilebilecek tek cevaptır" sözü, bir felsefe olarak karşımıza çıkıyor.

Saygısızlık, aslında bir başkasının sınırlarına pervasızca girmesi, değerlerini hiçe saymasıdır. Bize karşı yapılan bir saygısızlık karşısında, ilk tepkimiz genellikle savunmaya geçmek, misilleme yapmak veya tartışmaya girmek olabilir. Ancak bu, bizi çoğu zaman kısır bir döngünün içine hapseder. Kavgaya tutuşmak, seviyeyi aşağıya çekmek, saygısızlığı yapan kişinin amacına hizmet etmek demektir.

Oysa bizim amacımız, saygımızı ve huzurumuzu korumaktır.

İşte tam da bu noktada, mesafe bir kalkan görevi görür. Fiziksel mesafe koymak, o kişiyle geçirdiğimiz süreyi azaltmak, hatta gerekiyorsa hayatımızdan çıkarmak... Bu eylem, bir kaçış değil, aksine bir bilgelik göstergesidir. Saygısızlığa uğradığınızda, tartışmak yerine sessiz kalıp uzaklaşmak, aslında karşı tarafa "Senin saygısızlığın benim değerlerimi ve huzurumu zedelemesine izin vermeyeceğim" demenin en güçlü yoludur.

Bu kendi öz saygınızı korumanın en zarif biçimidir.

Mesafe, aynı zamanda karşı tarafın kendini gözden geçirmesi için de bir fırsat sunar. Belki de sizden gelen bu sessiz tepki, onun davranışlarının sonuçları üzerinde düşünmesini sağlar. Ya da sağlamaz, bu da bizi ilgilendirmez.

Çünkü mesafe, bize karşı tarafın ne yapacağından bağımsız olarak kendi iç huzurumuzu garantileme gücünü verir.

Hayatımızda saygısızlığa yer yok. Bu kişisel sınırlarımızı net bir şekilde belirlemekle başlar. Sınırlarınıza saygı göstermeyen birine, bunu kelimelerle anlatmak yerine, en net şekilde eylemlerinizle göstermek en etkili yoldur. Mesafe koymak, bir vazgeçiş değil, aksine kendinize ve saygınlığınıza sahip çıkmaktır. Unutmayın, bazı savaşlar, hiç başlamayarak kazanılır. Ve mesafe, saygısızlık karşısında kazanılabilecek en onurlu zaferdir.

Kavgaya, tartışmaya gerek yok sadece mesafe koyun muhakkak yararlı olacaktır.

Esen Kalın,