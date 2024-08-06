Altı günden beri yasaklı olan Instagram'ın sahibi olan şirket Meta'nın verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında Türkiye'den gelen içerik kaldırma taleplerinin büyük çoğunluğu yerine getirildi. FreeWEB Turkey'in raporuna göre Meta, 2023'te ise hükümetin sıklıkla vurguladığı "katalog suçlar" ve "milli güvenlik" konularında 2 bin 445 içeriği dolaşımdan kaldırdı.

Meta, 1 Ocak - 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Türkiye'den toplam 2 bin 953 kaldırma talebi aldığını ve bunlardan 2 bin 445'ine erişim engeli getirildiğini açıkladı. FreeWEB Turkey'in raporuna göre, bu taleplerin 2 bin 580'i katalog suçlarla ilişkilendirilmiş içerikleri kapsıyordu. Meta, bu içeriklerden 2 bin 445'ini kaldırarak hükümetin sıklıkla vurguladığı "katalog suçlar" ve "milli güvenlik" tehditlerine yönelik önlemleri yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye'deki “katalog suçlar”, 5651 sayılı kanunun 8. maddesinde düzenleniyor. Bu suçlar arasında intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk'e hakaret ve MİT ile ilgili suçlar yer alıyor.

Instagram yasağına karşı açılan davalar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin ölümü ile ilgili taziye mesajlarının Instagram tarafından engellendiğini söyleyerek tepki göstermesinin ardından, 2 Ağustos’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Instagram'a erişim engeli getirdi. Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) Hukuk Birimi, BTK’nin bu kararını iptal etmek amacıyla 3 Ağustos’ta mahkemeye başvurdu.

Ankara 18. İdare Mahkemesi, bu davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderdi. Bölge İdare Mahkemesi, yedi davayı birleştirerek yetkili mahkemeye gönderecek ve yürütmeyi durdurma talebi hakkında karar verilecek.

CHP, İYİ Parti ve bazı sivil toplum kuruluşları da Instagram’a yasak getiren BTK kararına karşı “yürütmeyi durdurma” talebiyle dava açtı.

İlerleme olduğu söylense de sonuç yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Instagram’ın uymadığı katalog suçlara ilişkin detaylı bir yanıt vermekten kaçındı. Tunç, “BTK ilgili şirkete bildirmiştir. Dolayısıyla onlarda o konuda savunmalarını yapacaklardır. Eğer o içerikleri kaldırırlarsa zaten sorun ortadan kalkar” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise Instagram yetkilileri ile yapılan görüşmelerde ciddi aşama kaydedildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2 Ağustos Cuma günü, erişimine engel getirilen Instagram platformuna ilişkin dün ilk kez konuştu. Erdoğan, dijital bir faşizmle karşı karşıya olduklarını söylerken, sosyal medya sektörünün militanlaştığını öne sürerek “Filistinli şehitlerin fotoğraflarına dahi dayanamıyorlar. Bu şirketler Filistin halkına savaş açtı” diye konuştu.

Meta, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile ilgili paylaşımlarının kaldırılmasını operasyonel bir hata olarak nitelendirdi ve bu paylaşımları “doğru haber değeri” etiketiyle geri yükledi.

Meta sözcüsü “Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Instagram’ın bağlı olduğu şirket Meta tarafından dün yapılan açıklamada, şirket politikasını ihlal eden içeriklerin kamu yararına olduğu takdirde özel bir etiketle görünür kalmasına izin verildiği kaydedildi.

Altıncı gününe giren Instagram yasağıyla ilgili Bakan Uraloğlu bir kez daha açıklama yaparak “Instagram konusunda ciddi bir aşama kaydettik, talepleri karşıladıklarında erişimi sağlayacağız” dese de platforma ancak VPN ile girilebiliyor.