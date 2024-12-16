Asgari ücret, doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiriyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu yıl 2025 asgari ücretini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapmıştı ve bugün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14:30'da ikinci toplantısını gerçekleştirecek. İkinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporlarını komisyon üyeleriyle paylaşacak. Ekonomik veriler ışığında asgari ücret için pazarlık sürecinin başlayacağı öngörülüyor.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilk toplantıda yaptığı konuşmada, asgari ücretin belirlenmesinde ekonomik göstergelerin dikkate alındığını vurguladı. Enflasyon oranı, vatandaşın satın alma gücü, işgücü piyasalarının ihtiyaçları, ekonomik büyüme gibi faktörleri analiz ederek, adil bir ücret belirlenmesini ümit ettiklerini belirtti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın görüşü

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise, asgari ücretin makul bir seviyede ve oy birliğiyle tespit edilmesini temenni ettiklerini ifade etti. Ağar, tarafların mutabakata varmasının, işçi ve işverenin memnuniyeti açısından önemli olduğunu belirtti.

Mevcut asgari ücret ve işveren maliyeti

2024 yılı itibarıyla asgari ücret, bir işçi için brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak belirlenmiş durumda. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise 23 bin 502 lira 94 kuruş.

Muhtemel Zam Oranları ve Yeni Ücretler

Asgari ücrete yapılacak zam oranlarına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor. Kamuoyunun beklentisi, pazarlığın yüzde 25-35 arasında bir artış talebi ile başlaması yönünde. Muhtemel zam oranlarına göre yeni asgari ücretler şu şekilde şekillenecek:

Yüzde 20 zam: 20 bin 402 TL

Yüzde 25 zam: 21 bin 252 TL

Yüzde 30 zam: 22 bin 102 TL

Yüzde 35 zam: 22 bin 502 TL

Yüzde 40 zam: 23 bin 802 TL