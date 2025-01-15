Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ocak Çarşamba günü için hava durumu tahminlerini paylaştı. Türkiye'nin birçok bölgesinde yağış ve soğuk hava etkili olurken, bazı illerde kuvvetli yağış ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'nin yaptığı açıklamaya göre, 15 Ocak günü ülke genelinin büyük kısmında hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin birçok yerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olmakla birlikte, Trakya, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde ve İç Anadolu'nun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

İzmir hava durumu: Sağanak yağışlı 9-13 derece

İzmir'de, 15 Ocak günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı sağanak yağışların görüleceği kentte, yağışların özellikle kuzey ve güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıklar ise 9 ila 13 derece arasında değişecek.

İstanbul hava durumu: Yağmur ve sağanak 5-7 derece

İstanbul'da hava durumu, 15 Ocak günü çok bulutlu olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı kentte sıcaklıklar 5 ila 7 derece arasında değişecek. İstanbul halkı, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalı.

Ankara hava durumu: Aralıklı yağmur 4-8 derece

Başkent Ankara’da da hava, parçalı ve çok bulutlu olacak. Aralıklı yağmur ve sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sıcaklık ise 4 ila 8 derece arasında seyredecek. Soğuk havaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Dikkat! Buzlanma, don ve sis tehlikesi

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı yaşanması bekleniyor. Özellikle sabah saatlerinde pus ve yer yer sis meydana gelebileceğinden, trafikte dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Çığ tehlikesi uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu bildirildi. Meteoroloji, bu bölgelerdeki vatandaşları uyararak, dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.