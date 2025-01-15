Akaryakıt fiyatları, son dönemdeki döviz kuru ve Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte yeniden artışa geçiyor. Sektör kaynaklarına göre, 16 Ocak’tan itibaren benzin ve motorine zam yapılacak. İşte 15 Ocak güncel fiyatlar ve zam beklentisi…

Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına doğrudan etki ediyor. Özellikle son haftalarda yapılan vergi artışları ile birlikte, benzin ve motorin fiyatları yeni zirvelere ulaşmaya başladı. 1 Ocak’ta yapılan yüzde 6 oranında ÖTV zammı ve ardından gelen fiyat artışları, vatandaşları zor durumda bırakırken, sektördeki uzmanlar 16 Ocak’tan itibaren yeni zammın uygulanacağını belirtiyor.

16 Ocak'tan itibaren beklenen zam miktarları

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 16 Ocak itibarıyla motorin fiyatına 2,34 lira, benzin fiyatına ise 1,56 lira zam yapılması bekleniyor. Bu artışlarla birlikte, motorin fiyatlarının İstanbul ve Ankara'da 48 lira seviyesini, İzmir’de ise 49 lirayı aşması öngörülüyor. Özellikle doğu illerinde, motorinin litre fiyatının 50 lirayı geçmesi bekleniyor.

İzmir, İstanbul ve Ankara'daki güncel akaryakıt fiyatları

İzmir, İstanbul ve Ankara’daki güncel akaryakıt fiyatları ise şöyle:

İzmir

Benzin: 46.16 lira

Motorin: 46.82 lira

LPG: 26.01 lira

İstanbul Avrupa yakası

Benzin: 45.31 lira

Motorin: 45.77 lira

LPG: 26.17 lira

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 45.16 lira

Motorin: 45.66 lira

LPG: 25.61 lira

Ankara

Benzin: 45.78 lira

Motorin: 46.43 lira

LPG: 26.11 lira