Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya için yerel kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Özellikle Antalya-Konya kara yolunda ve yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusunda ve Antalya'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanak yağışların, bazı bölgelerde sel ve su baskınlarına yol açabileceği, dolayısıyla vatandaşların dikkatli olması gerektiği ifade ediliyor.

Özellikle Antalya'nın yüksek kesimlerinde, bin 400 metre rakımın üzerindeki alanlarda kuvvetli kar yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Alacabel mevkii gibi yüksek noktalar, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ulaşım açısından zorluklar yaşanabilir

Sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar

Kuvvetli yağışlarla birlikte, sel, su baskını ve yıldırım düşme olasılığı da bulunuyor. Bu sebeple, özellikle dere kenarlarında ve açık alanlarda bulunan kişilerin risk altında olduğu vurgulanıyor. Ayrıca, yağışlar nedeniyle kara yolunda ulaşımda aksama yaşanabileceği için seyahat edecek kişilerin güzergâhlarını önceden kontrol etmeleri öneriliyor.

Meteoroloji, vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Özellikle yüksek kesimlerde yolculuk yapacak olanların, hava koşullarına uygun hazırlık yapmaları ve mümkünse seyahatlerini ertelemeleri tavsiye ediliyor.