Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, ürün gamına yeni bir model daha ekliyor. İlk olarak T10X SUV ile büyük ilgi gören marka, şimdi de fastback tasarımlı T10F modeliyle yollara çıkmaya hazırlanıyor. Türk mühendisler tarafından geliştirilen T10F, eylül ayında ön siparişe açılacak.

600 kilometre menzil, 30 dakikada hızlı şarj

Kullanıcılara iki farklı batarya seçeneği ile sunulacak olan T10F, tam şarjla 600 kilometreye kadar menzil imkânı sağlayacak. Hızlı şarj özelliği sayesinde batarya, yalnızca 30 dakikanın altında yüzde 20’den yüzde 80 doluluk seviyesine ulaşabilecek.

Sürüş güvenliği ve konforun ön planda tutulduğu model, Avrupa’daki güvenlik testleri Euro NCAP’ten 5 yıldız alacak şekilde geliştirildi. Araçta yer alan gelişmiş sürüş destek sistemleri, kullanıcılarına üst düzey güvenlik sunmayı amaçlıyor.

Cihazdan cihaza enerji aktarımı

Togg T10F, sadece yolculuk için değil, aynı zamanda enerji kaynağı olarak da kullanılabilecek. “Cihazdan cihaza şarj” teknolojisi sayesinde araç, başka cihazlara enerji aktarımı yapabilecek. Kullanıcılar, Trumore uygulaması ya da anahtar kart üzerinden araçla bağlantı kurarak bu özelliği yönetebilecek.

Avrupa yollarına da çıkacak

Togg, T10F modeliyle yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da etkin bir rol üstlenmeyi hedefliyor. Yeni model, markanın küresel ölçekteki büyüme stratejisinde önemli bir adım olarak görülüyor.