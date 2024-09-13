Metin Oktay Adını Taşıyan Parkta Törenle Anıldı

Türk futbolunun efsanevi ismi Metin Oktay, Konak Belediyesi’nin düzenlediği anma töreniyle Üçyol’da bulunan heykeli önünde saygıyla anıldı. Anma programına spor dünyasından birçok önemli isim katılırken, günün sürpriz konuğu Metin Oktay’ın ilk eşi Oya Sarı oldu. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Oktay gibi değerlerin yeni nesillere örnek olması gerektiğini vurguladı.

Metin Oktay için anlamlı anma töreni

Konak Belediyesi’nin organize ettiği anma töreninde, Türk futbolunun Taçsız Kralı Metin Oktay saygıyla anıldı. Üçyol’daki heykeli önünde gerçekleştirilen törende, futbolun unutulmaz ismine sevgi ve saygı dolu sözlerle veda edildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra İZVAK Başkanı Ali Erten, TÜRFAD Başkanı Bahri Vreskala, İzmirspor Kulübü Başkanı Nedim Topaloğlu ve Metin Oktay’ın futbolculuk dönemindeki arkadaşları törene katıldı. Oktay’ın ilk eşi Oya Sarı’nın da etkinliğe katılması günün en dikkat çeken sürprizlerinden biri oldu.

“Yeni Metin Oktaylar yetiştireceğiz”

Anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Metin Oktay’ın yalnızca futbolculuğu ile değil, sosyal duyarlılığı ile de gençlere örnek bir kişilik olduğunu vurguladı. Başkan Mutlu, "Konak Belediyesi olarak bize düşen yeni Metin Oktaylar yaratmak ve onların önünü açmak. Metin Oktay'ın da yetiştiği Damlacıkspor'un gençlerinden başlayarak futbolun yanı sıra her branşta sporun yapılabileceği, her branştan sporcuların yetişebileceği bir Konak yaratmak. Biz bunu yapmak için çalışacağız. Burada Konak Belediye Spor’un yeni yöneticileri var. Onlar da idealist ve çok heyecanlı. Bambaşka bir 5 yıl geçirmek istiyoruz. Metin Oktay sadece iyi bir futbolcu, iyi bir yönetici, iyi bir futbol adamı değildi; o aynı zamanda iyi bir aydındı. Ülkesinin sorunlarına sahip çıkıp hayatı dert edinen, sadece dünyanın futboldan ibaret görmeyen biriydi. Çocuklarımızı da bu yönde geliştirmek, yetiştirmek hepimizin de görevi olmalı. Hepimizi omuz omuza, yan yana getiren Metin Oktay'ı saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Spor dünyası Metin Oktay’ı unutmadı

İZVAK Başkanı Ali Erten, Metin Oktay’ın sadece sahada değil, hayatın her alanında bir centilmen olduğunu belirterek, , “Metin Oktay, rakiplerine de saygı duyuyor ve rakipleri de ona saygı duyuyordu. Bu çok değerlidir. Hem arkadaşlarından hem de rakiplerinden saygı ve sevgiyi duymak, görmek herkese nasip olmaz. Futbolculuğun ötesinde mükemmel bir insandı. Yardımsever, centilmen, mütevazı ve herkesle her seviyede ilişki kurardı. Özeti, aslında mükemmel bir sporcu ve belki en çok ihtiyacımız olan şey onda vardı. Spor, sadece mücadele etmek için değil, dostlukları bir arada tutan ve geliştirmek için yapılan bir şeydir. Metin Oktay, bunların hepsine hizmet etti. Ruhu şad olsun. Saygı ve sevgiyle anıyorum" dedi. Damlacıkspor Başkanı Ahmet Naci Yıldız ise, Metin Oktay’ın yetiştiği kulüp olarak bu mirası devam ettirmekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Damlacıkspor Başkanı Ahmet Naci Yıldız da, “Metin Oktay’ın yetiştiği kulüpte görev yapmaktan gurur duyuyoruz. Onun yıldızları yetiştirmek için çalışıyoruz. Ancak başta belediye başkanımız olmak üzere tüm yetkililerden isteğimiz bize gençler için saha verilmesi” dedi. Metin Oktay’ın takım arkadaşları ve yakın arkadaşları olan Ayhan ve Ayfer Elmastaşoğlu da kısa bir konuşma yaparak anılarını anlattı.

“O bizim Taçlı Kralımız”

Programın sonunda kürsüye çıkarak konuşmak isteyen bir vatandaş, Metin Oktay’ın “Taçsız Kral” olarak anılmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirerek, “Biz onu Taçlı Kral olarak görmek istiyoruz” dedi. Bu çıkış, törene katılanlar tarafından ilgiyle karşılandı.