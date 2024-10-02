Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına sert tepki gösteren Öztürk, ayrıca rakip kulüpler Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu.

Öztürk, Acun Ilıcalı’nın Galatasaray ile ilgili sözlerine karşılık, "Dominik ile Türkiye'yi karıştıran ve oradaki yarışmacılarla Süper Lig'in kulüplerini, oyuncularını karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin mahallesinde oynamaya devam etsin" ifadelerini kullanarak, Ilıcalı'ya sert bir çıkış yaptı. Galatasaray'ın ciddi bir kulüp olduğunu vurgulayan Öztürk, "Biz Galatasaray Lisesi'nden çıkmış ciddi bir kulübüz. TFF'nin, Survivor’cı birinin lafıyla hareket edeceğini sanmıyorum. Gayri ciddi kişilere cevap vermek istemiyoruz" diyerek Galatasaray’ın duruşunu net bir şekilde ortaya koydu.

Okan Buruk’un PFDK’ya sevki: “Tamamen algı operasyonu”

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi hakkında da konuşan Öztürk, hakemin sahada gerekli müdahaleleri yapmadığına dikkat çekti. Öztürk, "Hakaret varsa sarı kart ya da kırmızı kartla cezalandırılır. Böyle bir hakaret olmadığını biliyoruz. Hakaret yüz yüze olur, böyle bir durum olmadı. Farz edin bir hakaret oldu, 4. hakem, orta hakemi bilgilendirir ve hakem kartını gösterir. Ancak bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Bu tamamen bir algı operasyonu" dedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme: “Masada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar”

Metin Öztürk, Galatasaray’ın ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye de göndermede bulundu. Öztürk, "İki kardeş kulüp, pardon iki sponsor kardeş kulüp sahada kazanamadıkları için masada bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yeni federasyona gerçekten çok güveniyoruz ve umuyorum ki bu saçmalıklara aldanmazlar" diyerek, rakip kulüplerin sahadaki başarısızlıklarını masa başında telafi etmeye çalıştıklarını ima etti.

Beşiktaşlı futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray maçında sergilediği davranışlara da değinen Öztürk, "Mert Hakan Yandaş’ın maçta sözlü hakaretleri oldu ve kameralar bunları yakaladı, ancak kimse bunu konuşmuyor. Tamamen bir algı operasyonu yapılıyor. 11 yıldır şampiyon olamayan kulüpler ne yapsın, oturup dertlerine ağlasınlar. 3-0 önde olduğumuz maç, hakem yardımıyla 5-6 farka gidecekken böyle oldu" ifadelerini kullandı. Öztürk, Galatasaray’ın bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacağını belirterek, "Biz elimizden geleni göstereceğiz, ancak ortamı germemeye çalışacağız" dedi.

İllegal bahis konusu

Öztürk, illegal bahis sitelerinin reklamları konusunda da konuştu ve Galatasaray’ın bu konuda aldığı sorumluluğu vurguladı. Öztürk, "İllegal bahis hepimizin mücadele etmesi gereken bir konu. Bize bir spor kanalı reklam vermek istedi. Biz de araştırdık, sporla ilgili haberler olduğunu gördük ve TFF'den izin alarak anlaşma yaptık. Ancak TFF izni iptal edince, biz de reklamları kaldırdık" dedi. Ayrıca, Acun Ilıcalı’ya yönelik bir göndermede bulunarak, "Sanırım 2021 yılında bir TV kanalına RTÜK’ten ceza geldi. Acun Bey daha iyi biliyordur, o kanala niye ceza geldiğini sormak lazım. Çünkü illegal bahis sitelerinin reklamlarını yayınladıkları için ceza aldılar" açıklamasını yaptı.