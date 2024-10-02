Aydın’ın Nazilli ilçesindeki Nazilli Devlet Hastanesi’nde düzenlenen ve dördüncü kez gerçekleştirilen ‘Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı’ büyük bir katılımla başladı. Şırnak, Denizli ve Aydın’dan gelen toplam 20 kursiyer, eğitim sürecinde teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılacak.

Başhekim’den destek mesajı

Programın açılışında Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya, kursiyerlerle bir araya gelerek, eğitim sürecinin önemini vurguladı ve başarı dileklerini iletti. Ayrıca, hastane yönetimi de açılışta hazır bulundu ve katılımcılara motivasyon sağladı.

30 günlük yoğun eğitim süreci

Program kapsamında katılımcılar, toplam 30 iş günü boyunca yoğun bir eğitimden geçecek. İlk 15 iş günü teorik eğitim olarak planlanırken, geri kalan 15 iş günü ise sahada uygulamalı eğitimle tamamlanacak. Eğitim sonunda, kursiyerler sağlık alanında önemli bir sertifikaya sahip olacaklar.