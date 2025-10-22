İstanbul metrosunda yolculara oyuncak tüfek doğrultarak sosyal medya videosu çeken 17 yaşındaki A.B.Ö., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultmuştu

İstanbul’da sosyal medyada tepki çeken bir görüntü üzerine polis ekipleri harekete geçti. Metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultarak video çeken 17 yaşındaki A.B.Ö., İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Sosyal medyada yayıldı, polis hemen harekete geçti

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada bir kişinin metroda tüfekle dolaşarak çevrede korkuya neden olduğu anların paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerdeki kişinin 17 yaşındaki A.B.Ö. olduğu belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve sosyal medya üzerinden yapılan teknik takip sonrasında A.B.Ö., Ümraniye’de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Oyuncak tüfekle video çekmiş

Soruşturma kapsamında, A.B.Ö.’nün elinde bulunan tüfeğin oyuncak olduğu tespit edildi. Şüphelinin, yolculara bu tüfeği doğrultarak sosyal medya videosu çektiği ve bu görüntüleri paylaşarak “şaka” yaptığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Yetkililerden uyarı

Emniyet yetkilileri, bu tür eylemlerin kamu güvenliğini tehlikeye soktuğunu ve halk arasında panik yaratabileceğini belirterek, sosyal medyada bu tarz “şaka” içeriklerinin suç teşkil edebileceği uyarısında bulundu.