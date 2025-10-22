FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi’nde Roma ile Viktoria Plzen arasında oynanacak 3. hafta mücadelesini yönetecek.

UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev!

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Roma ile Viktoria Plzen arasında oynanacak karşılaşmada düdüğü FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler’in çalacağını duyurdu.

Maçın detayları açıklandı

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, mücadele yarın TSİ 22.00’de İtalya’nın başkenti Roma’daki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Özkara ve Bersan Duran yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Roma, İtalya Serie A’nın güçlü ekiplerinden biri olarak sahasında avantaj ararken, Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ise gruptaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Halil Umut Meler’in Avrupa performansı

Uluslararası arenada birçok önemli maçta görev alan Halil Umut Meler, UEFA organizasyonlarında Türk hakemliğini başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor. Deneyimli hakem, daha önce Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yönettiği karşılaşmalarda gösterdiği performansla dikkat çekmişti.