Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerine önemli bir uyarı yaptı. Erik, kiraz, kayısı, badem ve şeftali üreticilerinin, bahçelerinde Fidan Dip Kurdu'nun zararlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Fidan Dip Kurdu tehlikesi büyüyor

Salihli Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fidan Dip Kurdu'nun bölgedeki meyve bahçelerinde önemli zararlara yol açmaya başladığını belirterek üreticileri uyardı. Özellikle erik, kiraz, kayısı, badem ve şeftali üreticilerinin, bu zararlıya karşı alacakları önlemler konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Düzenli gözlem ve uzman desteği

Müdürlük, üreticilere tarlalarında ve bahçelerinde düzenli gözlem yapmalarını önerdi. Ayrıca, Fidan Dip Kurdu'nun yayılmasını önlemek için belirli önlemler alınması gerektiği, gerektiğinde ise uzman desteği alınmasının önemli olduğu ifade edildi.

Zararlıya karşı alınması gereken tedbirler

Fidan Dip Kurdu, meyve ağaçlarının köklerinde zararlar yaparak verim kaybına yol açabiliyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin bu zararlıya karşı bilinçli hareket etmelerini ve zamanında müdahale yapmalarını tavsiye etti.