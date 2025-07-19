Karabağlar Belediyesi, üniversite öğrencilerini kente dahil eden örnek bir projeye imza attı. Bu yıl ilk kez düzenlenen Karabağlar Akademi Yaz Programı, Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençleri ve akademisyenleri Karabağlar’da buluşturdu. Kentsel planlama, taktiksel şehircilik ve katılımcı tasarım odaklı program, bilimsel üretimi sahayla birleştiriyor.



Başkan Kınay: “Gençlerle birlikte dönüştüreceğiz”

Programın açılışı, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın katılımıyla Mobilya Akademi’de yapıldı. Başkan Kınay konuşmasında, gençlerin bilgi ve hayal gücünün Karabağlar’ın dönüşümünde önemli rol oynayacağını vurguladı:

“Karabağlar’ı yalnızca onarmakla yetinmiyoruz; gençlerle birlikte dönüştürmek istiyoruz. Bu akademiyle mahallelerimize yaratıcı, bilimsel ve katılımcı bir bakış açısı kazandıracağız. Yaşayan ve yaşatan bir Karabağlar için çalışmayı sürdüreceğiz.”

Teoriden sahaya: Katılımcı tasarım eğitimleri

Akademi programının ilk gününde, belediyenin Etüd Proje ve Muhtarlık İşleri Müdürlükleri, Karabağlar’ın kentleşme süreci, imar planları ve sosyo-demografik yapısı hakkında sunum yaptı. Ardından, Öğr. Gör. Dr. Hanife Vardı Topal, "Taktiksel Şehircilik" üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Doç. Dr. Gözde Ekşioğlu Çetintahra ise kamusal alan tasarımı konusunda öğrencilerle bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Türkiye’nin dört bir yanından gençler Karabağlar’da

Bu yıl ilk kez uygulanan yaz programına;

Dokuz Eylül, Ege, Mimar Sinan, İzmir Demokrasi, Düzce, Kastamonu, Eskişehir Osmangazi, Eskişehir Teknik, İstanbul Okan ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden 3. ve 4. sınıf 22 öğrenci katıldı. Katılımcılar, Karabağlar’ın atıl alanlarında saha çalışmaları yürüterek çözüm odaklı projeler geliştirecek.

Açık kaynak araçlarla veri toplanıyor

İkinci gün gerçekleştirilen saha çalışmalarında, Doç. Dr. Nurdan Erdoğan ve Dr. Pelin Özden tarafından verilen eğitimlerin ardından, OpenStreetMap, KoboToolBox ve QGIS gibi dijital haritalama araçları tanıtıldı. Katılımcılar, Karabağlar’ın farklı bölgelerinde veri toplayarak yerinde çözüm geliştirme sürecine ilk adımı attı.

Kentsel tasarım ve kullanıcı odaklı eğitimler

18 Temmuz Cuma günü devam eden programda, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şebnem Gökçen ile kentsel tasarım ve yer oluşturma, Doç. Dr. Onur Mengi ile de kullanıcı odaklı tasarım yönetimi üzerine kapsamlı eğitimler verildi. Gençler, teorik bilgilerini gerçek kent sorunları üzerinden pekiştirme fırsatı buldu.

Mahalle keşifleri başlıyor

Program kapsamında öğrenciler, Bahar, Çalıkuşu, Arap Hasan, Bahçelievler ve Basın Sitesi mahallelerinde sokak sokak keşfe çıkarak, yeni yaşam alanlarına dönüştürülebilecek bölgeleri belirleyecek. Bu saha çalışmaları sonucunda geliştirilen fikirler, yerel yönetime çözüm önerisi olarak sunulacak.