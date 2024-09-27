MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, Nazilli Belediyesi’nde işçilere yönelik siyasi baskı ve mobbing iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Eren, işçilerin parti değiştirmeye zorlandığına dair kamuoyuna yansıyan iddiaları hayretle takip ettiklerini belirterek, bu tür iddiaların hemşerilerini ve partilerini rahatsız ettiğini ifade etti.

MHP Nazilli ilçe Başkanı Hasan Eren yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Son günlerde kamuoyuna yansıyan Nazilli Belediyesi’nde işçilere parti değiştirmekle ilgili mobing iddialarını şaşkınlıkla takip ediyor, hayretle izliyoruz. Bu iddiaların şehrimizde konuşulması dahi hemşerilerimizi ve partimizi rahatsız etmektedir. CHP yöneticilerine, Nazilli’de 10 yıllık MHP Belediyeciliği pratiğini örnek almalarını ve yapılan hizmetlerle gündeme gelmelerini, ayrıca belediye personelleri arasında siyasal ayrımcılık yapmamalarını şiddetle öneriyoruz.

Şüphesiz ifade özgürlüğü; demokratik toplumun vazgeçilmez en temel haklarından biridir. Belediyede emekleriyle çalışan işçilerin de birey olarak, sosyal hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği iş yerinde siyasi, kültürel, sosyal alanlara ilişkin görüşlerini ifade edebiliyor olması ve hayatını etkileyen çalışma koşullarına veya sorunlara ilişkin görüşlerini her alanda ifade etmesi en temel hakkıdır. Bahsettiğimiz demokratik hakkı, 10 yıl iktidarda bulunduğumuz Nazilli Belediye Başkanlığında hiçbir personelimizi mahrum etmeden tesis ettik. Tüm personellere eşit seviyede iletişim kurarak, yalnızca hizmet odaklı bir yönetim sergiledik. Hiçbir kimseye dahi MHP’ye üye olma teklifinde bulunmadık. Samimi olarak partimize gelerek üye olan kardeşlerimize de kapımızı her zaman açık bıraktık.

Bu noktada vurgulamak istediğimiz detay, her fırsatta parti geleneklerimize laf etme cehaletinde bulunan sözde demokrat CHP yöneticilerinin, kimseye siyasal özgürlük alanı bırakmadığını üzülerek görüyoruz. Partimizin Belediye Başkanı ve yönetimi yerelde iktidarda iken, hiçbir işçinin personelin siyasi görüşü sorgulanmamış veya bizden farklı düşünüyor diye mobbinge maruz bırakılmamıştır” dedi.

"Emanet oylarla seçildiğiniz koltukların hakkını vermenizi öneriyoruz"

Açıklamasını sürdüren MHP Nazilli ilçe Başkanı Hasan Eren, “Medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hali hazırda seçim öncesi halka söz verdiği hiçbir projeye başlamayan, en temel görevlerini dahi hakkıyla yapamayan CHP’li idareciler işi gücü bırakıp işçilerin partilerine zorla katılmaları için baskı yapmaktadır. MHP’nin size yapacağı uyarıyı dikkate almanızı, kamuoyunu üzen saçma siyasi tartışmalarınızı ve kurumdaki iç savaşınızı bir kenara bırakıp yüce milletimizin emanet oylarıyla seçildiğiniz koltukların hakkını vermenizi öneriyoruz. Ertuğrul Tetik’in talimatıyla emeği için mücadele etmekte olan işçi arkadaşlar belediyeye çağrılarak CHP’ye üye olmaları noktasında baskı uygulandığına ilişkin haberler ve bizlere gelen bilgilerin iddia olmasını temenni ediyoruz. Zira aksi durumda ileri sürülen mobing iddiasına siyasi ve hukuksal anlamda en sert tepkiyi Milliyetçi Hareket Partisi verecektir.

Her zaman demokrasiden, özgürlükten bahseden Tetik’in, kurumda yanında gezdirdiği tetikçilerine aklı selim davranmaları ve sadece halka hizmet için çalışmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Personelleri arasında oluşturulmak istenen sendikal faaliyetler hususunda “Benim memurum, benim işçim haklarının hangi sendikada savunulduğuna inanıyorsa, hangi sendikada refahı görüyorsa o sendikada kalmaya devam edebilir. Benim bu hususta kesinlikle baskım olmayacaktır” diyen bir başkanın böyle bir uygulamaya göz yumması veya talimat vermesi çok manidar ve tutarsızdır. Her platformda Cumhur İttifakına kara propaganda yaparak insan hakları ve özgürlüklerden dem vuranları, demokratik tavırlar sergilemeye davet ediyoruz.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendi belediye başkanlarına yakınlarına görev verilmemesi konusunda uyarısını dinlemeyerek, komşularından oluşturduğu meclis listesi ve en yetkili başkan yardımcılığı koltuğunu en yakın arkadaşına teslim etmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. CHP’li yöneticiler, Allah göstermesin iktidar oldukları takdirde kendilerinden olmayanlara yaşama şansı bile vermeyeceklerini maalesef her fırsatta bizlerin gözüne sokuyorlar. Bu halkın sizlere verdiği emanet oyların değerini bilerek, kalan hizmet sürenizi işçilerin siyasi fikirleriyle değil halk için projeler üreterek geçirmenizi söylemek siyasal olarak partimizin görevidir. Halkımız sizlere yerelde iktidar, bizlere ise muhalefet yapma görevi vermiştir. Yaptığınız her yanlış uygulamanın karşısında dimdik duracağımızı deklare etmek isteriz. Doğru işleriniz ve halkımız için yapacağınız hizmetlerde belediye meclisinde destek olacağımızı da vurguluyoruz. Gelinen bu noktada Anayasanın ifade özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü haklarına açıkça müdahale edilmektedir. İşçiler CHP üyesi olmadıkları takdirde işten çıkarılacakları tehdidiyle yapılan bu hatalardan acilen geri dönülmesi ve kamuoyunun aydınlatılması hususunda uyarıyoruz” dedi.