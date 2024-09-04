Gelişmiş dil işleme yetenekleri sayesinde dünya genelinde geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan ChatGPT'nin kullanım oranları, çeşitli ülkeler arasında farklılıklar gösteriyor. Yapay zekanın popülaritesinin arttığı bu dönemde, hangi ülkelerin bu teknolojiye daha fazla ilgi gösterdiği merak konusu oldu.

En çok ChatGPT kullanan ülkeler

1. Hindistan: Yüzde 45 kullanım oranı ile zirvede

Hindistan, ChatGPT'nin en fazla kullanıldığı ülke olarak öne çıkıyor. Ülke genelinde ChatGPT kullanım oranı yüzde 45 olarak belirlenmiş. Bu yüksek oran, Hindistan'ın yapay zeka teknolojilerine olan ilgisini ve bu alandaki hızlı adaptasyonunu gösteriyor.

2. Fas: İkinci sırada yüzde 38 kullanım oranı

Fas, ChatGPT kullanımında ikinci sırada yer alıyor. Yüzde 38'lik kullanım oranı ile bu ülke, yapay zeka araçlarının eğitim ve iş hayatındaki entegrasyonunda önemli bir rol oynuyor.

3. Birleşik Arap Emirlikleri: Yüzde 34 ile üçüncü sırada

Birleşik Arap Emirlikleri, ChatGPT kullanımında üçüncü sırada bulunuyor. Yüzde 34'lük oran, BAE'nin teknoloji ve inovasyon konusundaki liderliğini vurguluyor.

Türkiye'nin yeri: 11. sırada yüzde 23 kullanım oranı

Türkiye, ChatGPT kullanımında 11. sırada yer alıyor. Yüzde 23'lük kullanım oranı, ülkenin bu teknolojiyi benimseme sürecinin hızla ilerlediğini ancak henüz daha yüksek sıralamalara ulaşamadığını gösteriyor. Bu durum, Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerine olan ilgisinin arttığını ve gelecekte daha üst sıralarda yer alabileceğini işaret ediyor.

ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

Axios'un son raporuna göre, ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı 200 milyonu geçti. Bu önemli kilometre taşı, platformun bir yıl içinde kullanıcı sayısını ikiye katladığını ve dünya genelinde büyük bir etki yarattığını gösteriyor. Fortune 500 şirketlerinin bu hızlı büyümede önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.