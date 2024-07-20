Microsoft, siber güvenlik hizmeti sağlayıcısı CrowdStrike'ın yayınladığı bir yazılım güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını etkilediğini duyurdu. Bu küresel yazılım sorunu, birçok sektörü olumsuz etkiledi.

Microsoft'un yaptığı açıklamaya göre, bağımsız siber güvenlik şirketi CrowdStrike, 18 Temmuz'da küresel olarak bilgi teknolojileri sistemlerini etkileyen bir yazılım güncellemesi yayınladı. Bu güncelleme, 8,5 milyon Windows cihazını etkileyerek dünya genelinde geniş çaplı sorunlara yol açtı.

Microsoft'un tepkisi

Microsoft, olayın başlangıcından bu yana bilgi toplamak ve çözümleri hızlandırmak için müşterileri, CrowdStrike ve harici geliştiricilerle sürekli iletişimde olduklarını belirtti. Şirket, yazılım güncellemelerinin ara sıra sıkıntılara neden olabileceğini, ancak CrowdStrike gibi önemli olayların nadir olduğunu vurguladı.

Etkilenen cihazlar ve ekonomik etkiler

CrowdStrike güncellemesinin 8,5 milyon Windows cihazını etkilediği tahmin ediliyor. Bu sayı, tüm Windows makinelerinin yüzde birinden azını temsil etse de, olayın geniş ekonomik ve toplumsal etkileri bulunuyor. CrowdStrike'ın birçok kritik hizmeti yürüten kuruluşlar tarafından kullanılması, sorunun ciddiyetini artırıyor.

Ekosistemin birbirine bağlı doğası

Bu olay, küresel bulut sağlayıcıları, yazılım platformları, güvenlik ve diğer yazılım sağlayıcıları ile müşterilerden oluşan geniş ekosistemin birbirine bağlı doğasını ortaya koydu. Microsoft, olayın çözümü için tüm paydaşlarla işbirliği yaparak süreci yönetmeye devam ediyor.

Microsoft, gelecekte benzer olayların yaşanmaması için güvenlik önlemlerini artırmayı ve yazılım güncellemelerinin daha güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamayı hedefliyor. CrowdStrike ve diğer güvenlik sağlayıcılarıyla işbirliği yaparak, ekosistemin daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.