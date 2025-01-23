Milas Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve daha verimli çalışabilmek için araç filosunu güçlendiriyor. Belediyeye yeni kazıcı yükleyici ve forklift teslim edildi. Başkan Fevzi Topuz, araçların en kısa sürede sahada kullanılacağını belirtti.

Yeni araçlarla daha hızlı hizmet

Milas Belediyesi, ilçedeki merkezi ve kırsal mahallelere daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek için araç filosuna yeni ekipmanlar eklemeye devam ediyor. Belediye, envanterine 2 adet kazıcı yükleyici beko loder ve 1 adet forklift katarken, ilerleyen günlerde alımı yapılan diğer araçlar da filoya dahil edilecek. Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yeni araçların Milas'a hizmet etmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

"Yarım kalan çalışmalarımızı tamamladık"

Araç teslim töreninde açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, “2024’te yarım kalan çalışmalarımızı tamamladık ve 2025’te kendi çalışma programımızı hayata geçireceğiz. Bu süreçte hızla çalışabilmek için teknik ekipmanlara ihtiyacımız var. Belediye meclisimizden aldığımız karar doğrultusunda, 96 yeni aracı planladık ve bu dönemde 16 araç almaya karar verdik. Aldığımız ekipmanlarla Milas’a daha iyi hizmet sunacağız” dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Özgür, Fen İşleri Müdürü Okan Koban, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü İlker Çağlar Türker ve İşletme İştirakler Müdürü Mehmet Soyuçakır’ın katılımıyla yapılan teslim töreninde, firma yetkilileri araçların anahtarlarını Başkan Topuz’a teslim etti. Başkan Topuz, araçların Milas genelinde ivedilikle kullanılacağını ifade etti.