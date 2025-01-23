23 Ocak 2025'te ChatGPT kullanıcıları, popüler yapay zeka platformuna erişim sağlayamadı. "Bad Gateway error" hatası veren sistemin neden çöktüğü ve ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. OpenAI'den açıklama bekleniyor.

ChatGPT'ye erişim sorunu

Birçok kullanıcı, ChatGPT'ye bağlanamadıklarını belirterek, platformda yaşanan aksaklıklar ve "Bad Gateway error" hatası hakkında endişelerini dile getirdi. Kullanıcılar, sistemin neden çöktüğünü ve ne zaman tekrar açılacağını sorguluyor.

Uzmanlar, artan kullanıcı talepleri nedeniyle sunucu yükünün arttığını ve bu yüzden teknik aksaklıkların meydana gelebileceğini belirtiyor. Ancak, şu an için sistemin kapanmadığı, geçici bir sorun olduğu ifade ediliyor.

ChatGPT yasaklandı mı?

Erişim sorunları nedeniyle bazı kullanıcılar, ChatGPT'nin yasaklandığını düşündü. Ancak, OpenAI tarafından henüz böyle bir yasaklama duyurusu yapılmadı. Sistemdeki sorunlar geçici olarak görülüyor.

Yapay zeka sohbet botu ChatGPT'nin tekrar çalışır hale gelmesi için açıklama bekleniyor. Kullanıcılar, bu geçici sorunun bir an önce çözüleceği konusunda umutlu.