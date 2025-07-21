Avrupa yolculuğu Feyenoord maçıyla başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda’nın köklü kulüplerinden Feyenoord ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı 5 veya 6 Ağustos’ta, rövanşı ise 12 Ağustos’ta oynanacak.

Karşılaşmanın ilk ayağı Kadıköy’de oynanacakken, rövanş için sarı-lacivertli ekip Hollanda’ya gidecek. İki ayaklı eşleşmenin galibi, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Fenerbahçe, elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi grup aşamasına doğrudan katılacak.

Robin van Persie, Kadıköy’e rakip olarak dönüyor

Fenerbahçe’nin rakibi Feyenoord’u, bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen Robin van Persie çalıştırıyor. Hollandalı teknik adam, İstanbul’a bu kez teknik direktör olarak dönecek ve Kadıköy’de yedek kulübesinde yer alacak.

Robin van Persie, 2015–2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olmuştu. Feyenoord’un başında başarılı bir performans sergileyen van Persie, bu sezon takımıyla Avrupa’da önemli bir başarı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kadar yükselen Feyenoord, bu turda İtalyan devi Inter’e elenmişti.

Fenerbahçe play-off turuna kalırsa zorlu rakipler bekliyor

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u elemesi halinde play-off turunda karşılaşabileceği rakipler de netleşti. UEFA'nın kura sistemine göre, sarı-lacivertlilerin olası rakipleri şu şekilde:

Benfica (Portekiz) – Nice (Fransa) eşleşmesinin galibi

Club Brugge (Belçika) – Salzburg/Brann (Avusturya/Norveç) eşleşmesinin galibi

Bu eşleşmelerde alınacak sonuçlara göre Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için yalnızca bir tur daha geçmesi yeterli olacak.

Fenerbahçe'nin hedefi gruplara kalmak

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk Avrupa sınavında gruplara kalmak için mücadele verecek. Şampiyonlar Ligi grupları, kulüp ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip, hem sportif başarı hem de ekonomik katkı açısından bu fırsatı değerlendirmek istiyor.