Milas'ta 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada iki kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Kontrol kaybı kazaya neden oldu

Söke istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden 48 AFK 485 plakalı otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Ağır yaralı var

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, araç içindeki iki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Hastaneye sevk edildiler

Kazazedeler, ilk müdahalelerinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.