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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren bu düzenleme, emekli maaşlarının enflasyona karşı korunması amacıyla yapıldı. Yeni zamlı maaşların yürürlüğe girme tarihi ise önümüzdeki günlerde Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra netleşecek.

‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından yapılan oylamada, teklif kabul edilerek yasalaştı.

Türkiye Büyük Millet Meclis i (TBMM) Genel Kurulu'nda, en düşük emekli maaşı nın artırılmasına yönelik düzenleme kabul edildi. Yeni yasaya göre, en düşük emekli aylığı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi.

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