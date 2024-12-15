Muğla'nın Milas ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı. Kaza, Milas ilçesi Karacahisar mevkiinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. Seyir halindeki minibüs ile otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarına savrulurken, sürücüler İ.H.K. ve M.Ö.A. ile yolcu konumundaki S.A. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.