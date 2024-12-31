Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Bahçeşehir Koleji, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattığını duyurdu. 27 yaşındaki Korkmaz, sezon sonuna kadar Bahçeşehir Koleji forması giyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son olarak EuroLeague ekiplerinden Monaco forması giyen, 2017-2024 yılları arasında NBA’de Philadelphia 76ers formasıyla izlediğimiz milli oyuncumuz Furkan Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşma sağladık.” ifadeleri kullanıldı.

Monaco kariyeri sakatlıklarla sınırlı kaldı

Furkan Korkmaz, sezon başında transfer olduğu Fransa temsilcisi Monaco ile yollarını kısa sürede ayırmıştı. Monaco, Korkmaz’ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığını belirterek 26 Aralık’ta sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıklamıştı.

Bu sezon EuroLeague’de sadece 3 maçta süre alabilen Korkmaz, 7 yıllık NBA kariyerinin ardından Avrupa’ya dönüş yapmıştı.

Furkan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji ile yeni bir başlangıç yaparak kariyerine Türkiye’de devam edecek.