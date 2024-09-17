Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı tartışmalı bir paylaşım ile ABD’yi karıştırdı. Musk’ın gönderisi, “Kimse Joe Biden’ı ya da Kamala Harris’i öldürmeye çalışmıyor” şeklindeydi. Gönderi, eski ABD Başkanı Donald Trump’a Florida’daki golf sahasında düzenlenen bir suikast girişiminin hemen ardından paylaşıldı.

Trump ve Musk ilişkisi ve sosyal medya tepkileri

Elon Musk, Donald Trump’a yakın bir isim olarak biliniyor ve Trump, ikinci dönem başkanlığı durumunda Musk’ı "devlet verimliliği komisyonu" başına getireceğini vaat etmişti. Musk’ın, paylaşıma eklediği emoji, birçok X kullanıcısının tepkisini çekti. Bazı kullanıcılar, bu paylaşımın ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı’na karşı bir tahrik unsuru taşıdığını öne sürdü.

Beyaz Saray ve Gizli Servis’ten tepkiler

Beyaz Saray, Musk’ın gönderisini kınayarak, “Bu tür söylemler sorumsuzca ve şiddet asla teşvik edilmemeli ya da şaka konusu yapılmamalıdır” açıklamasını yaptı. Ayrıca, ülkede politik şiddete yer verilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD Gizli Servisi, paylaşımla ilgili olarak, koruma altındaki kişilerle ilgili tüm tehditleri incelediklerini belirtti ancak detaylı bilgi vermekten kaçındı.

Musk’tan özür ve açıklama

Paylaşımını sildikten sonra Musk, “Bir gruba söylediğimde komik olan bir şey, X’te yazı olarak paylaşıldığında o kadar da komik olmayabiliyor” şeklinde bir açıklama yaptı. Musk, şakaların bağlam dışında ve yazılı olarak iletildiğinde anlaşılmasının zor olduğunu da ekledi.

Trump’a suikast girişimi ve FBI soruşturması

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki golf sahasında 15 Eylül akşamı silah sesleri duyuldu. Olayın ardından Trump’ın güvende olduğu bildirilirken, Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr., yerel kolluk kuvvetlerinin çalılıklarda bir AK-47 silahı bulduğunu ve bir şüphelinin yakalandığını duyurdu. AP’ye konuşan kaynaklar, Gizli Servis ajanının golf oynayan Trump’a yönelik silahla ateş açan şüpheliyi etkisiz hale getirdiğini belirtti. FBI, olayın bir suikast girişimi olup olmadığını soruşturuyor.

Biden ve Trump’ın yanıtları

ABD Başkanı Joe Biden, olayla ilgili Gizli Servis’in daha fazla yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade ederken, Trump olayla ilgili olarak “İyiyim ve güvendeyim” şeklinde bir açıklama yaptı. Trump, daha önce Pensilvanya’daki bir mitingde uğradığı suikast girişiminden kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu.