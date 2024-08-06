Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları büyük bir heyecanla devam ediyor. Champ de Mars Arena'da yapılan güreş karşılaşmalarında Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mindere çıktı. İlk maçında güçlü rakibi ABD'li Amit Elor ile karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, zorlu bir mücadele sergiledi ancak rakibine 10-2 mağlup oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu'nun rakibi Amit Elor, finale kalınca, Buse Tosun Çavuşoğlu bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde etti. Repesaj maçında Çavuşoğlu, Polonyalı Wiktoria Cholu ile mücadele etti.

Maçı 4-3 kazanan Çavuşoğlu, bronz madalya kazanmak için müsabakaya çıkma hakkını elde etti. Milli güreşçi, akşam seansında bronz madalya için Kuzey Kore'den Sol Gum Pak ile karşılaşacak.

🇹🇷Buse Tosun Çavuşoğlu bronz maçına çıkacak!



🤼‍♀️ Repesaj maçında Polonyalı rakibi Wiktoria Choluj'u 4-3 yenen sporcumuz, #Paris2024'te kürsünün üçüncü basamağına çıkmak için mücadele edecek.



Tebrikler Buse! 👏 pic.twitter.com/aNUZZkXTvZ — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) August 6, 2024