Yaşar Güler, 5. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılmak üzere gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki stratejik ittifakı ve savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla temaslarına devam ediyor.

Yapılan görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri, teknik ve eğitim iş birlikleri konuşulurken, her iki ülke yetkilileri dostluk ve kardeşliğe dayalı ilişkilerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Bölgesel güvenlik konularına da değinilen toplantıda, taraflar gelecekteki iş birliği olanaklarını genişletmek için çeşitli görüş alışverişinde bulundu.

Ortak Projeler ve Anlaşmalar Ele Alındı

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Milli Savunma Bakanı Güler’in ardından Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve beraberindeki heyetle de bir araya geldi. Görüşmede, iki ülkenin savunma sanayi iş birliği masaya yatırıldı ve ortak projelerle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Türkiye'nin önde gelen askeri sanayi firmalarının yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, askeri-teknik projelerin güçlenmesine duyulan güven ifade edildi.

Toplantının sonunda askeri-teknik iş birliğini daha da pekiştirecek çeşitli anlaşmalar imzalandı. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan ordularının yetkilileri de hazır bulundu.

Önemli Katılımcılar:

Azerbaycan Ordusu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev

Azerbaycan Savunma Bakanı Yardımcısı Agil Gurbanov

Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı

Bu temasların, iki ülke arasındaki güçlü bağların savunma ve güvenlik alanındaki iş birliklerini daha da derinleştireceği vurgulandı.