Zafer Bayramı'nda Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan ve 'kılıçlı yemin' yapan teğmenlere dair başlatılan soruşturma üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi. Güler, olayın içeriğinin değil, disiplin ihlali olduğunun altını çizdi.

"Disiplin her şeyden önemlidir"

Bakan Güler, Kara Harp Okulu'ndaki törenin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde disiplinin "olmazsa olmaz" olduğunu vurgulayarak, olayın disiplin açısından incelendiğini belirtti.

"Konu, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' demek değil"

Bakan, açıklamasında, olayın sadece "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" söylemiyle ilgisi olmadığını ifade etti. Güler, "Konu, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır" diyerek, meselenin organize ve disiplinsiz bir hareketin sonucu olduğunu söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Güler, disiplin soruşturmasının içeriğinin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' söylemiyle ya da okunan metinle alakalı olmadığını açıkladı. Soruşturmanın, disiplin ihlali üzerine devam ettiğini belirten Güler, kararın henüz verilmediğini ve sonucun beklendiğini kaydetti.