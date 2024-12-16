Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde bulunan kullanılmayan eski bir sağlık ocağında, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay, köylüler arasında paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın kısa sürede büyüdü

Köydeki kullanılmayan eski sağlık ocağında başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek binayı sarmaya başladı. Yangını fark eden köylüler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Maddi hasar meydana geldi

Yangında can kaybı ya da yaralanan kimse olmadığı belirtildi. Ancak, eski sağlık ocağında maddi hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.