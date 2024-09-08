Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken A Milli Takım, Uluslar Ligi'nde istediği başlangıcı yapamadı. İlk maçında Galler deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında galibiyet hedefliyor.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde göz dolduran A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde hedeflerine ulaşmak için sahada mücadele ediyor. Ancak, Uluslar B Ligi 4. Grup’taki ilk karşılaşmasında Galler deplasmanında aldığı 0-0'lık beraberlik, milliler için hayal kırıklığı oldu. Şimdi, ikinci maçta İzlanda'yı Gürsel Aksel Stadyumu'nda ağırlayacak olan Türkiye, ev sahibi avantajını kullanarak 3 puanla sahadan ayrılmayı hedefliyor.

Barış Alper Yılmaz cezalı

Galler maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz, İzlanda karşısında forma giyemeyecek. Montella’nın, Galler karşısında zaman zaman etkisiz kalan oyuncuları yerine kadroda değişiklik yapması bekleniyor. Ayrıca, Merih Demiral da cezasını tamamlamasının ardından teknik direktörün kararı doğrultusunda sahada olabilecek. Kenan Yıldız, Çağlar Söyüncü ve Kaan Ayhan ise kart cezası sınırında yer alıyor. Takımın moralini yükseltmek ve taraftarlarına galibiyet hediye etmek amacıyla teknik heyetin yeni bir oyun planıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Maç ne zaman ve nerede oynanacak?

Türkiye-İzlanda karşılaşması, 9 Eylül Pazartesi günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Montella yönetiminde sahaya çıkacak olan milliler, İzmir’de taraftar desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

İzlanda karşısında galibiyet hasreti

Türkiye, İzlanda ile bugüne kadar oynadığı karşılaşmalarda zorlanmış durumda. İzlanda ile 24 Eylül 1980'de İzmir'de karşılaşan A Milli Takım, bu tarihte İzlanda’ya karşı galibiyet alamadı. Ancak, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde oynanacak bu karşılaşma, milliler için tarihi bir fırsat olarak görülüyor. Ay-yıldızlı ekip, bu kez galibiyet arıyor.

Montella yönetiminde ilk zafer için sahada

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında çıktığı ilk Uluslar Ligi mücadelesinde istediği sonucu elde edemedi. Ancak, İtalyan teknik adamın kadroda yapacağı değişikliklerle İzlanda karşısında ilk 3 puanına ulaşmak için sahaya çıkacağı düşünülüyor. İzlanda mücadelesiyle birlikte milliler, liderlik için kritik bir viraja giriyor.

Uluslar Ligi'nde milli takımın programı

Milliler, İzlanda maçının ardından Karadağ ve Galler gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Türkiye'nin maç programı ise şu şekilde:

11 Ekim / 21:45 - Türkiye - Karadağ

14 Ekim / 21:45 - İzlanda - Türkiye

16 Kasım / 20:00 - Türkiye - Galler

19 Kasım / 22:45 - Karadağ - Türkiye

İzmir, 37. kez Milli Takım’a ev sahipliği yapıyor

Türkiye-İzlanda maçı, İzmir'in A Milli Futbol Takımı’na 37. kez ev sahipliği yapacağı önemli bir karşılaşma olacak. İzlanda ile daha önce 1981 ve 2014 yıllarında 9 Eylül tarihinde karşılaşan milliler, bu tarihlerde oynadıkları iki maçı da kaybetti. Ancak, bu kez İzlanda karşısında İzmir’de bir ilke imza atarak sahadan zaferle ayrılmayı hedefliyor.