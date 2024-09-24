Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı’nın ve Sultanlar Ligi’nin güçlü ekiplerinden VakıfBank’ın yıldız pasörü Cansu Özbay, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a nezaket ziyaretinde bulundu. Özbay, ziyaret sırasında Başkan Günay’a imzalı formasını hediye ederek, anlamlı bir jest yaptı.

"Her türlü sportif etkinliğinde yanında olacağız"

Ziyaret sırasında büyük memnuniyet duyduğunu belirten Mustafa Günay, “Milli sporcumuz ve hemşehrimiz Cansu’nun bu nazik ziyareti bizleri çok mutlu etti. Kendisini ekranlardan takip ediyorduk, bugün ise belediyemizde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. Cansu, hem bir Güzelbahçeli hem de milli bir sporcu olarak bizim için büyük bir gurur kaynağı. Her türlü sportif etkinliğinde yanında olacağımızı ve tüm imkanlarımızı kendisine sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” ifadelerini kullandı.

Antrenman imkanı sağlayan Güzelbahçe'ye teşekkür

Cansu Özbay ise Başkan Günay’ın sıcak karşılamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ülkemi dünyada temsil etmek benim için büyük bir onur. Güzelbahçeli olmak da ayrı bir gurur. Başkanımızla voleybol projeleri üzerine konuştuk ve kendisinin tam desteğini aldık. Güzelbahçe Belediyesi’nin spor salonunda antrenman yapma imkanı sağladıkları için teşekkür ediyorum” dedi.