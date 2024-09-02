Bu döngüyü kırmak ve kalıcı bir şekilde kilo vermek için bilinçli beslenme (mindful eating) anahtar olabilir. Ancak, mindful eating uygulamasını sadece kilo verme odaklı bir yöntem olarak görmek yanıltıcı olabilir. Bu yaklaşım, aslında bir farkındalık uygulamasıdır.

Mindful Eating nedir?

Farkındalıkla beslenme (mindful eating), yediğinizin ve neden yediğinizin farkında olmayı, bedeninizi dinlemeyi, açlık ve tokluk sinyallerini izlemeyi, yemeğin keyfini çıkarmayı içerir. Bu yaklaşım, duygusal açlık ile bedensel açlık arasındaki farkı ayırt etmenize, porsiyon kontrolünü öğrenmenize ve daha sağlıklı seçimler yapmanıza yardımcı olur. Ayrıca stresi azaltmaya, genel sağlığınızı iyileştirmeye ve yemekle olan ilişkinizi daha sağlıklı hale getirmeye de katkıda bulunur.

Mindful Eating’e başlarken

Mindful eating'e başlarken, tüm beslenme alışkanlıklarınızı bir anda değiştirmeye çalışmak yerine küçük adımlarla başlamak önemlidir. İlk hafta her yediğiniz yemeğin ilk beş lokmasını farkındalıkla yemeye özen gösterin ve bu süreyi yavaş yavaş artırın. Kendinize karşı nazik olun; kendinizi eleştirmek yerine bu düşüncelerinizin farkına varın ve yolunuza devam edin. Ayrıca, ailenizden ve arkadaşlarınızdan destek almak veya bir mindful eating uzmanıyla konuşmak da bu süreçte faydalı olabilir.

Mindful Eating’in beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmedeki rolü

Anın Tadını Çıkarın: Yemek yerken telefonunuzu ve televizyonu kapatın. Yiyeceğinizin görsellerine, kokularına, dokularına ve tatlarına odaklanın.

Vücudunuzu Dinleyin: Gerçekten aç olduğunuzda yiyin ve doyduğunuzda durun. Açlık sinyallerinizi fark edin ve onlara saygı gösterin.

Her Lokmayı Değerlendirin: Yavaşça çiğneyin, tat tomurcuklarınızın lezzetleri hissetmesine izin verin.

Mindful Eating ile kilo verme

Mindful eating, doğrudan kilo vermeyi hedeflemese de bu yaklaşım dolaylı olarak kilo yönetimini destekler. Stres anında abur cubur yemek veya televizyon izlerken farkında olmadan atıştırmak yaygın bir davranıştır. Farkındalık, gerçek açlık ile duygusal tetikleyicileri ayırt etmeye yardımcı olur. Yavaş yavaş yemek yemek ve yemeğin tadını çıkarmak, vücudunuzun tokluk sinyallerine daha fazla uyum sağlamanızı sağlar. Bu da doğal olarak daha küçük porsiyonlarla doygunluk hissetmenize ve kilo kaybına yol açabilir.